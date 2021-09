Shin Megami Tensei 5 e accessibilità: difficoltà per tutti, ma scegliete con attenzione

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione del nuovo gameplay trailer di Shin Megami Tensei V, il team di Atlus alza il sipario su alcune delle caratteristiche dell'attesa produzione.

In particolare, il team di sviluppo ha confermato di aver riservato un adeguato livello di attenzione al tema dell'accessibilità. Di conseguenza, Shin Megami Tensei V proporrà molteplici gradi di difficoltà, che andranno tuttavia selezionati con attenzione, poiché non tutti potranno essere modificati in qualunque momento.

Nello specifico, al Day One i giocatori potranno scegliere di affrontare la minaccia demoniaca in modalità Casual, Normale e Difficile. Per favorire un sereno avanzamento nel titolo, il team ha abilitato la possibilità di alternare le prime due in qualsiasi circostanza. Diversamente, la scelta di fronteggiare Shin Megami Tensei V al grado Difficile non sarà in alcun modo reversibile: dopo averla selezionata all'avvio del JRPG, questa resterà immutabile sino alla fine del gioco.



A chiudere il quadro, ci penserà poi il livello di difficoltà Safety. Pensato appositamente per coloro che vogliono godersi l'aspetto più narrativo del gioco, questo approccio sarà abilitato in fase post lancio, con la pubblicazione di un DLC gratuito. In effetti, l'intreccio narrativo dell'esclusiva Nintendo Switch promette di riservare molteplici sorprese, come preannunciato dall'epico story trailer di Shin Megami Tensei V.