Shin Megami Tensei 5: Tokyo è devastata dai demoni nell'epico story trailer

Tra i primi giochi ad essere annunciati per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V ha finalmente una data di uscita, confermata da Nintendo e Atlus in occasione dell'E3 2021.

Con l'approssimarsi del momento del debutto, l'esclusiva per Nintendo Switch torna a mostrarsi in un nuovo trailer. Interamente dedicato al comparto narrativo, quest'ultimo apre una finestra su di una Tokyo devastata da un'invasione di inquietanti demoni. A caccia delle anime degli esseri umani, le potenti creature hanno condotto la capitale nipponica alla rovina, con la metropoli ormai sul punto di svanire per sempre.

Ultimo baluardo a difesa di ciò che resta del Sol Levante è la Bethel Japan, organizzazione che è riuscita ad imbrigliare un misterioso e atavico potere, con l'obiettivo di ostacolare l'avanzata dei demoni. Dietro l'azione del gruppo, tuttavia, sembrano celarsi intenzioni contrastanti, che rendono la linea di demarcazione tra bene e male sempre più ardua da riconoscere.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo trailer di Shin Megami Tensei V ci ricorda che il JRPG sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 12 novembre. In attesa del Day One, segnaliamo che Atlus sembra essere pronta anche a presentare importanti novità per la serie spin-off di Shin Megami Tensei, con l'annuncio di Persona 6 che potrebbe essere vicino.