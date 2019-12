Shin Megami Tensei 5: Atlus spiega come procede lo sviluppo del GDR su Switch

Dalle pagine di Weekly Famitsu, i vertici di Atlus e gli sviluppatori del team diretto da Kazuyuki Yamai tornano a parlare di Shin Megami Tensei 5, l'ambizioso gioco di ruolo annunciato nel 2017 per Nintendo Switch.

Nel riassumere tutte le novità videoludiche che ci attendono da qui ai primi mesi del 2020, i giornalisti di Famitsu hanno chiesto ad Atlus degli aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo atto della serie di Megami Tensei.

Per tutta risposta, un rappresentante della software house giapponese ha dichiarato che "stiamo lavorando sodo per sviluppare Shin Megami Tensei V e Project Re Fantasy". Grazie a questo importante chiarimento, Atlus conferma perciò di essere impegnata anche nello sviluppo di Project Re Fantasy, il JRPG di Studio Zero su cui stanno lavorando il direttore di Persona 5 Katsura Hasino, il compositore Shoji Meguro e l'artista Shigenori Soejima.

A voler dar retta ai ragazzi di Atlus, quindi, nel corso del 2020 dovremmo assistere alla commercializzazione su Nintendo Switch sia di Shin Megami Tensei V che di Project Re Fantasy, seppur con tempistiche di lancio (soprattutto per quanto concerne la trasposizione occidentale in lingua inglese) e con dei contenuti che devono essere ancora definiti.