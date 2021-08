Shin Megami Tensei 5 è più atteso di Final Fantasy 16 dai lettori di Famitsu

Come ogni lunedì arriva la classifica dei Most Wanted di Famitsu, i giochi più attesi dai lettori della rivista. Al primo posto troviamo Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch con oltre 750 voti, a seguire Final Fantasy XVI per PlayStation 5, distaccato di soli due voti.

C'è grande attesa anche per Tales of Arise di Bandai Namco, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 di Nintendo e Bayonetta 3 di PlatinumGames, tutti con più di 500 voti ciascuno.

Most Wanted Famitsu: i giochi più attesi

[NSW] Shin Megami Tensei V – 763 voti [PS5] Final Fantasy 16 – 761 voti [PS4] Tales of Arise – 731 voti [NSW] Zelda Breath of the Wild 2 – 590 voti [NSW] Bayonetta 3 – 572 voti [NSW] Pokemon Diamante e Perla Remake – 438 voti [NSW] Splatoon 3 – 350 voti [PS5] Tales of Arise – 288 voti [PS4] Super Robot Wars 30 – 286 voti [NSW] Metroid Dread – 279 voti [PS5] Gran Turismo 7 – 247 voti [PS4] Lost Judgment – 244voti [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki – 241 voti [NSW] Ushiro – 228 voti [NSW] Super Robot Wars 30 – 215 voti [PS5] Pragmata – 212 voti [NSW] Project Triangle Strategy – 209 voti [PS4] Elden Ring – 191 voti [NSW] Pokemon Legends Arceus – 177 voti [PS4] Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles – 170 voti [PS4] Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune Shoujo-tachi no Kyouen – 152 voti [NSW] Monark – 143 voti [PS4] Far Cry 6 – 124 voti [NSW] Danganronpa Decadence – 120 voti [PS4] Dynasty Warriors 9 Expires – 117 voti [NSW] WarioWare: Get It Together! – 114 voti [PS5] Lost Judgment – 109 voti [PS4] Melty Blood Type Lumina – 108 voti [PS4] The Idolmaster Starlit Season – 106 voti [NSW] Anonymous;Code – 99 voti

In classifica trovano spazio anche Elden Ring, Leggende Pokemon Arceus (in uscita a gennaio 2022), Metroid Dread (in arrivo a ottobre insieme a Nintendo Switch OLED), Lost Judgment, Pragmata e Far Cry 6, unico gioco di produzione occidentale presente nella Top 30 dei giochi più attesi dai lettori della celebre rivista giapponese.