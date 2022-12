Shin Megami Tensei 5 e altri capitoli della saga potrebbero arrivare su Xbox

Mentre la saga di Shin Megami Tensei festeggia i suoi trent'anni compiuti da un paio di mesi, il brand di Atlus e Sega potrebbe approdare sulle console del marchio Xbox in futuro. Sono queste le ultime voci di corridoio apparse in rete nelle ultime ore, le quali vedono come protagonisti gli ultimi capitoli della popolare saga.

La notizia giunge dall'ultimo episodio del noto podcast The XboxEra, durante il quale è stato affermato che la ben nota saga ruolistica di stampo orientale potrebbe superare i confini dell'ecosistema Switch e PlayStation - almeno sul fronte console -. Quello che vedrebbe coinvolta la divisione gaming di Microsoft sarebbe un affare di non poco conto, che seguirebbe la scia dell'imminente approdo di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Xbox.

Dunque, l'arrivo di Persona su Xbox suggerirebbe una validità di fondo di queste ultime indiscrezioni, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale su quanto dichiarato. Tuttavia, le voci di corridoio fanno riferimento ad una massiccia quantità di porting delle iterazioni di Shin Megami Tensei sull'ecosistema verde crociato, permettendo così al marchio Xbox di arricchire la line-up di produzioni terze parti offerte ai propri utenti.

Nel dettaglio, si parla del possibile arrivo di Shin Megami Tensei 3, Shin Megami Tensei 4 e Shin Megami Tensei 5. Se per il terzo capitolo tale affare è alquanto probabile, vista la presenza del titolo su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, l'arrivo dei due seguiti comporterebbe l'abbandono dell'esclusività dei giochi su Nintendo 3DS e Nintendo Switch.

Al momento, quelle riportate da The XboxEra Podcast non trovano fondamento in alcuna conferma ufficiale da parte di Atlus o SEGA, seppure non è da escludere che tutti e tre i titoli - compresa l'esclusiva Nintendo Switch uscita del 2021 - possano approdare su Xbox in futuro. Però, le stesse indiscrezioni non fanno alcun riferimento alla possibile data d'uscita di questi eventuali porting delle tre iterazioni della saga JRPG.

Nel corso del mese di aprile, Shin Megami Tensei 5 raggiunse il milione di copie vendute, decretando così un discreto successo per un prodotto la cui utenza di riferimento non appartiene propriamente al mercato occidentale. Ciò nonostante, ciò potrebbe cambiare radicalmente se la saga di Atlus dovesse mai approdare anche sull'ecosistema Xbox-