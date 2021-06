Shin Megami Tensei 5: dettagli su storia, personaggi, nemici e mondo di gioco

Tra i primissimi giochi ad essere annunciati per Nintendo Switch (ancor prima del lancio della console, quando era conosciuta come Project NX), Shin Megami Tensei V non si è ancora mostrato in azione e non ha ancora ricevuto una data di lancio ufficiale. Un recente leak, tuttavia, potrebbe aver svelato tantissime informazioni in merito...

Il sito ufficiale si è lasciato sfuggire un bel po' di dettagli, sicuramente in anticipo sulla tabella di marcia organizzata dagli sviluppatori. Vi abbiamo già parlato della presunta data d'uscita di Shin Megami Tensei V, che parrebbe corrispondere all'11 novembre 2021 in contemporanea mondiale, ma c'è anche dell'altro. Innanzitutto, sembra che SEGA e Atlus stiano preparando due differenti edizioni del gioco, una Standard da 8.890 yen (66 euro circa) e una Limited Edition da 14.800 yen (111 euro circa) chiamata "Forbidden Nahobino Box", che tra le altre cose include una riproduzione del protagonista.

Dal sito sono emerse anche delle informazioni sulla storia, i personaggi, l'ambientazione, i nemici e i sistemi di gioco. Il protagonista è un giovane studente delle scuole superiori, che a seguito di un incedente viene strappato dalla sua normalissima vita e teletrasportato in un mondo desertico chiamato Da'at. Qui si fonde con un uomo misterioso e si trasforma un essere chiamato Nahobino, ritrovandosi poi al centro di una battaglia tra dei e demoni.

Nei deserti di Da'at si aggirano moltissimi esseri, alcuni amichevoli, altri invece estremamente pericolosi. In Shin Megai Tensei V i giocatori potranno incontrare oltre 200 demoni, alcuni provenienti dai precedenti capitoli della saga, altri creati appositamente per il nuovo gioco. Il protagonista dovrà sviluppare le proprie abilità e sbloccare il vero potenziale del Nahobino per sconfiggere minacce sempre più pericolose, talvolta impiegando persino il potere del male. Il gioco avrà diversi finali, che divergeranno in base alle scelte compiute durante l'avventura.

Nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente, ma è probabile che non dovremo attendere molto per ottenere delle certezze: ci sono serie possibilità che Shin Megami Tensei 5 sia uno dei protagonisti del Nintendo Direct E3 2021 di martedì 15 giugno.