Shin Megami Tensei 5: evento in programma il 19 agosto, novità in arrivo

Atlus ha annunciato l'imminente trasmissione dello showcase Shin Megami Tensei V News Vol. 2, in programma per il 19 agosto alle 12:00 ora locale, le 05:00 del mattino in Italia.

L'evento sarà visibile su YouTube, Shin Megami Tensei V News Vol. 2 vedrà alla conduzione Chiaki Matsuzawa, il publisher fa sapere che durante lo show verranno rivelati nuovi dettagli sul gioco, purtroppo non ci sono informazioni più specifiche a riguardo. Shin Megami Tensei V News Vol. 3 verrà trasmesso a settembre ma anche in questo caso Atlus non ha rivelato altre informazioni.

Shin Megami Tensei V è in dirittura di arrivo, il gioco uscirà l'11 novembre in Giappone e il giorno successivo in Europa e Nord America, esclusivamente su Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Shin Megami Tensei 5 per Switch: "Nonostante il gioco abbia ancora molto da dimostrare, specie per quel che concerne il comparto tecnico e grafico, l’ultima fatica di Atlus promette complessivamente bene. Se le tematiche adottate dall’intreccio narrativo si direbbero in linea con gli storici toni del franchise, la presenza di un rinnovato Press Turn Battle System dovrebbe rappresentare un’assoluta garanzia per tutti i fan del longevo franchise nipponico, che anche stavolta potranno dilettarsi con un sistema di combattimento articolato e profondo."