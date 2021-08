Shin Megami Tensei 5, è guerra su Tokyo: morte e distruzione nel nuovo trailer

A breve distanza da un coinvolgente ed epico story trailer di Shin Megami Tensei V, il team di Atlus regala agli appassionati della serie una nuova finestra sull'attesa produzione.

La serie JRPG, dopo molti anni, è finalmente in procinto di portare sul mercato videoludico un capitolo completamente inedito. Tra i primi titoli ad essere annunciati per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V metterà in scena un violento conflitto tra demoni, divinità, creature sovrannaturali ed esseri umani. Uno scenario complesso e misterioso, che porterà con sé morte e distruzione, per una devastante guerra in grado di radere completamente al suolo l'intera Tokyo, ma non solo.

Sullo sfondo, un inquietante programma di ricerca legato all'evocazione di creature demoniache sembra poter offrire alcune speranze nella lotta per la sopravvivenza del genere umano. La salvezza di uomini e donne sembra però dipendere solamente dal protagonista, in possesso di incredibili poteri sovrannaturali, che non sembrano però essere sufficienti a proteggere coloro che ama. Per un nuovo assaggio dell'epica battaglia promessa da Shin Megami Tensei V, direttamente in apertura a questa news trovate l'ultimo trailer pubblicato da Atlus: buona visione!



Con l'esclusiva Nintendo Switch in arrivo il prossimo 12 novembre 2021, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Shin Megami Tensei V, a cura di Antonello "Kirito" Bello.