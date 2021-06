Shin Megami Tensei 5: un leak ha svela la data di uscita!

Come riportato da Persona Central, il sito ufficiale giapponese di Shin Megami Tensei 5 ha svelato per errore (probabilmente in anticipo sui tempi) la data di uscita del gioco, salvo rimuovere tutte le informazioni dopo pochi minuti.

Secondo quanto emerso, il gioco arriverà in Giappone l'11 novembre 2021, in passato si è parlato di una pubblicazione in contemporanea mondiale per il gioco, dunque possiamo aspettarci un lancio in Occidente a pochi giorni di distanza, a meno che non si opti per un rinvio così da avere più tempo per il processo di localizzazione e adattamento.

Un errore piuttosto curioso a pochi giorni dall'E3, ricordiamo infatti che Shin Megami Tensei V potrebbe essere uno dei protagonisti del Nintendo Direct E3 2021 del 15 giugno. Il nuovo Shin Megami Tensei è stato uno dei primissimi giochi per Switch ad essere annunciati nel 2016, quando la console si chiamava ancora Project NX (nome in codice) negli anni lo sviluppo è andato avanti ma senza troppe informazioni da parte del publisher, almeno fino alla scorsa estate.

Durante il Nintendo Direct di luglio 2020, Atlus aveva annunciato l'uscita di SMT V per la primavera 2021 ma così non è stato e il gioco sembra aver subito l'ennesimo rinvio ai mesi autunnali.