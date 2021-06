Shin Megami Tensei 5 per Nintendo Switch: Amazon apre i preordini

Shin Megami Tensei V è un videogioco di ruolo, sviluppato e pubblicato da Atlus in esclusiva per Nintendo Switch con data di uscita prevista per il 12 novembre. Il gioco come si evince dal titolo, è il quinto capito della serie Shin Megami Tensei.

Il titolo è preordinabile su Amazon a 59,99 euro con prenotazione al prezzo minimo garantito: dal momento in cui prenotate, se il gioco dovesse scendere di prezzo entro la data di uscita, Amazon vi addebiterà in automatico il prezzo più basso che quest'ultimo ha ottenuto. Tutti i prodotti preordinati su Amazon, possono essere tranquillamente cancellati in autonomia in modo molto semplice.

Dal sito sono ufficiale sono emersi dei dettagli relativi alla storia: il protagonista è un giovane studente delle scuole superiori che, dopo un incedente, viene allontanato dalla sua vita normale e teletrasportato in un mondo desertico chiamato Da'at dove si fonde con un uomo misterioso e si trasforma un essere chiamato Nahobino, ritrovandosi successivamente al centro di una battaglia tra dei e demoni.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.