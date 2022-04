Shin Megami Tensei 5, superato il milione di copie vendute: Atlus festeggia

Tra i primissimi giochi ad essere annunciati per Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V si è fatto attendere non poco dagli appassionati della serie JRPG di casa Atlus.

Divenuto infine disponibile sulla console ibrida nel corso dell'autunno 2021, il titolo si è reso protagonista di un ottimo debutto. Nel gennaio di quest'anno, si contavano in particolare oltre 800.000 copie vendute di Shin Megami Tensei V, un risultato ottenuto in soli due mesi di commercializzazione. Ora, il JRPG mette a segno un ulteriore traguardo, che lo vede superare la soglia di un milione di copie vendute in tutto il mondo. Per festeggiare la notizia, il character designer Masayuki Doi ha realizzato una speciale illustrazione celebrativa, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Con Shin Megami Tensei V, la serie Atlus ha potuto contare su di un rinnovato interesse da parte del pubblico per l'IP. Complice anche il precedente successo di Persona 5 e della riedizione Persona 5 Royal, il JRPG ha infatti realizzato il miglior lancio di sempre per la serie Shin Megami Tensei, conquistando non solo il mercato giapponese, ma anche quello occidentale. Distribuito in esclusiva su Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V ha infatti raggiunto ottimi risultati di vendita anche in Nord America ed Europa.