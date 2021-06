Shin Megami Tensei, ex sviluppatori creano un RPG: il reveal la prossima settimana

Mentre resta viva la speranza di vedere fissata una data d'uscita nel 2021 per Shin Megami Tensei V, gli appassionati della saga possono prepararsi ad assistere ad un interessante reveal.

Dalla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese, si apprende infatti dell'imminente presentazione di un inedito GDR ad ambientazione scolastica. Al lavoro sulla produzione, per il momento ancora avvolta dal mistero, vi è un gruppo di ex sviluppatori e musicisti legati alla serie di casa Atlus. Dopo aver lavorato per anni al mondo di Shin Megami Tensei, i professionisti hanno infatti deciso di dedicarsi ad un nuovo immaginario. Circostanza peculiare, Famitsu non ha rivelato l'identità dei creativi coinvolti nello sviluppo, riferendosi a questi ultimi solamente con le iniziali S, I, M ed N.



Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli su questa nuova produzione di stampo ruolistico, ma non sarà necessario attendere molto tempo per saperne di più. Il magazine nipponico ha infatti preannunciato che il reveal ufficiale ha già una data: la giornata da appuntarsi sul calendario è quella di giovedì 10 giugno. Non è chiaro tuttavia se la presentazione del GDR sarà legata alle pagine di Famitsu oppure se il team di sviluppo approfitterà del fermento E3 2021 per presenziare sul palco degli eventi correlati. Per la medesima data, è infatti in programma lo show di apertura della Summer Game Fest 2021.