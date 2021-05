Shin Megami Tensei III torna in azione: tutti i dettagli sulla Nocturne HD Remaster nella video recensione!

Anche nel 2021 non mancano all'appello i grandi ritorni videoludici: in attesa di apprendere la finestra di lancio dell'attesissimo Shin Megami Tensei V, Atlus riporta in auge l'apprezzato terzo capitolo della saga.

Il JRPG si appresta infatti a tornare in azione in una versione rimasterizzata, pronta ad offrire al grande pubblico un'occasione per tornare a immergersi - o scoprire per la prima volta - l'oscuro universo di Shin Megami Tensei III. Per attualizzare la produzione, il team di sviluppo si è impegnato in un'operazione di rimasterizzazione, culminata nell'annuncio ufficiale di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, atteso a partire dal prossimo 25 maggio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Tra le piattaforme supportate si aggiunge inoltre indirettamente anche PlayStation 5, grazie alle feature di retrocompatibilità della nuova console Sony.



A meno di una settimana dal termine del conto alla rovescia, la redazione di Everyeye è pronta a presentarvi tutti i dettagli sull'avventura ruolistica nipponica. A seguito della pubblicazione della recensione di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster firmata da Francesco "Cydonia" Cilurzo, non poteva mancare all'appello anche la video recensione interamente dedicata. Come di consueto, potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!