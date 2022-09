Shin Megami Tensei Imagine Online resuscitato dai fan: Atlus in disaccordo, parte la causa

Con oltre 600.000 copie vendute per Shin Megami Tensei III Nocturne HD, e il successo riscosso da Shin Megami Tensei V, la serie JRPG sta conoscendo un momento di importante crescita.

Sull'onda dell'entusiasmo, nel corso degli ultimi anni una serie di fan ha deciso di riportare in vita Shin Megami Tensei Imagine Online, un MMO esordito su PC nel lontano 2007. Inizialmente disponibile nel solo Giappone, il titolo ha in seguito raggiunto anche il mercato videoludico europeo e nordamericano, conquistandosi un certo favore tra gli appassionati della serie Atlus. A distanza di nove anni dal debutto, tuttavia, il colosso nipponico decise di portare a conclusione l'esperienza, annunciando nel 2016 la chiusura definitiva dei server di Shin Megami Tensei Imagine Online.



Nel 2020, il titolo è stato reso nuovamente disponibile dall'azione di tre gruppi di appassionati, attivi come ReImagine, Rekuiemu e COMP_Hack. L'intervento, a quanto pare, non è stato in alcun modo apprezzato da Atlus, che nel dicembre 2021 ha deciso di avviare un'azione legale. Tale svolta, tuttavia, è diventata di pubblico dominio solamente di recente, al punto che persino la stessa ReImagine non sembrava essere consapevole dell'accaduto. In breve tempo, il gruppo ha annunciato la chiusura dei server di Shin Megami Tensei Imagine Online di propria gestione e rimosso gran parte dei propri account social.



La vicenda al momento presenta numerosi punti oscuri, ma Atlus, interrogata in merito dalla redazione di VGC, ha rifiutato di condividere commenti in merito.