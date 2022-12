Shin Megami Tensei, novità in arrivo? Atlus potrebbe avere sorprese per i fan

La serie di Shin Megami Tensei gode di grande fama ed ammiratori in tutto il mondo grazie all'eccellente qualità dei suoi esponenti. Non fa eccezione il quinto episodio, come testimoniato dalla nostra recensione di Shin Megami Tensei V, che si è imposto come uno dei migliori giochi disponibili su Nintendo Switch.

Nel 2022 il franchise targato Atlus ha compiuto 30 anni, e stando a Shinjiro Takada, production manager sia di Shin Megami Tensei V che di Shin Megami Tensei III Nocturne HD, la software house nipponica potrebbe avere sorprese in arrivo per celebrare il trentunesimo anniversario. Takada ha rivelato questa possibilità parlando con Famitsu, nello speciale della famosa rivista su cosa aspettarsi dagli sviluppatori nipponici nel corso del 2023.

"Shin Megami Tensei V ha venduto un milione di copie nel mondo, ed ha attirato l'attenzione sia in Giappone che oltreoceano. Nel 2023, che segnerà i 31 anni del brand, spero di poter dare indietro qualcosa i fan come ringraziamento", queste le parole di Takada che lascerebbe presagire possibili annunci collegati alla serie. Difficile tuttavia capire quale potrebbe essere la natura di questo "ringraziamento": che si tratti del possibile arrivo di Shin Megami Tensei V anche su altre piattaforme (ricordiamo che al momento il gioco è esclusiva Switch), un gioco inedito o magari la riedizione di altri vecchi giochi del franchise?

Negli scorsi giorni è stata sollevata l'ipotesi di giochi della serie Shin Megami Tensei in arrivo su Xbox durante l'ultima edizione del podcast di XboxEra, tuttavia per il momento tutto tace su questa eventualità.