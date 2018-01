Shin Megami Tensei Strange Journey Redux arriverà in Europa il 18 Maggio

Chiamate tutti i soldati delle Nazioni Unite, apparirà una distorsione spaziale in Antartide il 18 Maggio quandosarà pubblicato al prezzo di 39,99 euro per Nintendo 3DS!

Con nuovi contenuti aggiuntivi per la storia, nuove illustrazioni di Masayuki Doi ed un nuovo personaggio, Alex, Strange Journey Redux di Atlus è un’avventura JRPG che i fan della serie non possono perdersi!

Una distorsione spaziale piena di demoni è apparsa nell’Antartide, minacciando di inghiottire la terra in Shin Megami Tensei Strange Journey. Le Nazioni Unite hanno incaricato un team di specialisti altamente avanzato, con l’obiettivo di individuare l'anomalia, per fermarla alla fonte. Bene, preparati per questo nuovo port ampliato: Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux. Aspettati nuovi contenuti per la storia, finali aggiuntivi, un nuovo dungeon da esplorare e molto altro ancora con il ritorno di questa avventura SMT fantascientifica.

In Strange Journey Redux, vestirai i panni di un coraggioso soldato delle Nazioni Unite che investiga su un’anomalia spaziale chiamata Schwarzwelt—una cupola di energia oscura che minaccia di consumare il mondo. All'interno, troverai una versione da incubo della nostra Terra, popolata da demoni che non vedono l’ora di incontrarti. Il gioco presenta illustrazioni nuovissime di Masayuki Doi, immagini aggiornate, ritocchi dell'interfaccia utente e altro ancora per rendere questo viaggio nello Schwarzwelt ... ancora più strano.

Non ripercorrerai lo stesso cammino da incubo della versione originale, perché un personaggio nuovo di zecca chiamato Alex giocherà un ruolo fondamentale nello svolgimento della storia. Molto di lei è un mistero, ma c'è una cosa che sai per certo: ha qualcosa da chiarire con te. Unendoti a lei ci sono nuovi demoni che potresti riconoscere da altri capitoli di SMT, nuovi finali ed un nuovo dungeon da scoprire.