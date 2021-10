Shin Megami Tensei V: annunciata la Digital Deluxe Edition, cosa contiene?

L'uscita di Shin Megami Tensei V si avvicina a grandi passi: il nuovo capitolo dell'amata serie Atlus farà infatti il suo esordio occidentale in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 12 novembre 2021.

Le aspettative nei confronti del quinti episodio principale sono tali che in Giappone Shin Megami Tensei 5 è più atteso di Final Fantasy 16 dai lettori di Famitsu. E proprio mentre tutti aspettano lo scorrere delle ultime settimane che mancano prima del debutto del JRPG, con un nuovo video Atlus annuncia la Digital Deluxe Edition e una serie di DLC che accompagneranno il day one del gioco. I contenuti scaricabili saranno tutti già inclusi nell'edizione speciale digitale, che sarà venduta al prezzo di 84.99 dollari. Ecco di seguito la lista dei DLC disponibile a partire dal 12 novembre 2021:

Mitama Dance of Wealth

Mitama Dance of EXP

Mitama Dance of Miracles

A Goddess in Training

The Rage of a Queen

The Doctor's Last Wish

Return of the True Demon

Si tratta di contenuti pensati per dare vantaggi iniziali ai giocatori meno pratici dei giochi di ruolo giapponesi, aggiungendo inoltre delle subquest che consentiranno di reclutare personaggi speciali una volta completate. Per chi non fosse interessato alla Digital Deluxe Edition, i DLC possono comunque essere acquistati separatamente al prezzo di 2.99 dollari ciascuno; l'unica eccezione è rappresentata da A Goddess in Training, proposto invece a 4.99 dollari.

Al momento il Nintendo eShop non si è aggiornato con i nuovi annunci, ma dovrebbe farlo a breve. Nel frattempo la nostra anteprima di Shin Megami Tensei V vi rivelerà numerosi dettagli sull'opera Atlus.