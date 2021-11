Shin Megami Tensei V: come aumentare più velocemente il livello dei Demoni

Atlus torna su Shin Megami Tensei con il quinto capitolo della saga JRPG. Ancora una volta al centro della storia e del gameplay ci sono i Demoni, creature che possono essere portate dalla propria parte come alleati in combattimento: ecco come aumentare il loro livello più velocemente.

Per ottenere più esperienza in Shin Megami Tensei V (a tal riguardo, ecco la recensione di Shin Megami Tensei V), che farà crescere anche il protagonista stesso, il metodo più naturale è ovviamente prendere parte agli scontri. Sconfiggere Demoni consentirà di aumentare piuttosto in fretta il livello personale e dei propri campioni mostruosi. Questa è anche la strada opportuna nel caso in cui vogliate dedicarvi al farming, consentendovi inoltre di aumentare le chance di incappare in Kushi Mitama e Ara Mitama: tali creature, infatti, appariranno di rado nei vostri incontri, ma se sconfitti lasceranno cadere particolari consumabili capaci di incrementare i punti esperienza vostri e dei Demoni alleati.



Atlus ha inserito sullo store digitale, a questo proposito, il DLC Mitama Dance of EXP, che aumenta sensibilmente le probabilità di spawn di questi nemici, facilitando il loro incontro e la conseguente raccolta di punti esperienza. Il potenziamento, a tal proposito, è incluso anche nella Deluxe Edition di Shin Megami Tensei V. Un'ultima possibilità riguarda invece le Statue dei Demoni che, se trovate, aumentano il livello delle creature in vostro possesso, ma non quello del protagonista.