Shin Megami Tensei V: come funziona la Fusione dei Demoni

I Demoni sono le vostre armi nel mondo di Shin Megami Tensei V. Queste creature possono diventare vostre solo se le convincerete a passare dalla vostra parte. In seguito sarà anche possibile fonderle per acquisire Demoni ancora più potenti: ecco come fare.

La fusione è una delle componenti fondamentali del gameplay del JRPG firmato Atlus (a tal proposito, ecco come funziona la difficoltà in Shin Megami Tensei V), ed i Demoni che nasceranno dal sacrificio di due creature saranno molto più potenti e utili in battaglia. Questa procedura è possibile solo nel Mondo delle Ombre, dove potrete inoltre prevedere che tipo di alleato nascerà, per decidere se procedere con l'operazione oppure no. Alle volte la fusione non andrà a buon fine, e un errore nel processo causerà la creazione di un Demone diverso da quello previsto, seppur non per forza più debole.



Come potete leggere nella nostra recensione di Shin Megami Tensei V, l'ultima opera di Atlus è un titolo vasto e denso di contenuti, tra cui la quantità stessa di Demoni. Sperimentare con la fusione è quindi un'occasione ghiotta per ottenere le creature più potenti del gioco, cercando al tempo stesso di completare il vasto bestiario presente all'interno del gioco. Buona fortuna!