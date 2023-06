Shin Megami Tensei V Complete Edition annunciato al Nintendo Direct? Spuntano gli indizi

Nel mentre attendiamo eventuali conferme del possibile approdo di Shin Megami Tensei V su Xbox Game Pass e altre piattaforme al di fuori di Nintendo Switch, spunta online la teoria che il JRPG di Atlus possa presto tornare con una Complete Edition.

Come riportato da Gematsu, riproponendo uno scatto del concerto musicale di Shin Megami Tensei V risalente al 2021, il leaker Xun ha recentemente postato una gif che sembra suggerire l'imminente annuncio della Complete Edition del gioco. Raggiungendo questo indirizzo potete osservare la gif che, per un brevissimo istante, mostra ripetutamente la scritta "Complete Edition" in giapponese alle spalle dei musicisti. A sinistra dell'immagine appare inoltre Stephen Hawking, che pare essere un diretto riferimento a Stephen, un personaggio ricorrente della serie che appare in sedia a rotelle, che però non è apparso in Shin Megami Tensei V. Un altro dettaglio da sottolineare è che la mappa mostrata sullo sfondo è riminiscente di quella di Shin Megami Tensei III: Nocturne, titolo anch'esso accostato ad Xbox Game Pass nei mesi precedenti.

Con le insistenti voci su un nuovo Nintendo Direct a giugno, è possibile che Shin Megami Tensei V Complete Edition possa essere annunciato da Atlus, magari accompagnato da qualche altra sorpresa legata alla serie. Al momento non ci rimane che attendere eventuali novità al nuovo evento Nintendo.