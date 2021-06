Shin Megami Tensei V: conosciamo i demoni Jack Frost, Amanozako e Fionn mac Cumhaill

Archiviato il tanto atteso annuncio della data d'uscita di Shin Megami Tensei V in esclusiva per Nintendo Switch, Atlus ha dato il via alla campagna promozionale presentandoci i demoni che saranno presenti nel gioco di ruolo.

Il protagonista di Shin Megami Tensei V, ricordiamo, è un giovane studente delle scuole superiori che da un giorno all'altro viene catapultato in una versione alternativa e desertificata di Tokyo, chiamata Da'at, nella quale è in corso l'eterna guerra tra angeli e demoni. Dopo aver ottenuto il potere del Nanobino, si schiera al fianco del bene per combattere l'infestazione infernale, ma non tutti i demoni sono cattivi!

Parlando e negoziando con loro, potete convincerli a diventare degli alleati. I demoni alleati possono anche fondersi tra di loro per dare vita ad esseri completamente nuovi. Ci sono oltre 200 demoni in Shin Megami Tensei V, alcuni già noti ai fan della serie, altri inediti. Atlus si è ispirata al mondo della mitologia per dare forma a un roster estremamente vario, che include anche draghi giganti, e in questi giorni ci ha presentato tre demoni in altrettanti video, che potete visionare spulciando questa notizia: ci sono Jack Frost, con le sembianze di un tenero pupazzo di neve; Amanozako, una dea mostruosa proveniente dalla mitologia giapponese, in particolare dal testo Kujiki; Fionn mac Cumhaill, un mitico cacciatore e guerriero della mitologia irlandese.

Prima di lasciarvi alla visione dei video, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V verrà lanciato il 12 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.