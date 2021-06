Shin Megami Tensei V: data d'uscita annunciata da un nuovo gameplay trailer

Era ora! Il Nintendo Direct all'E3 2021 ci ha regalato uno sguardo approfondito su Shin Megami Tensei V, titolo annunciato per Switch ancor prima del lancio della stessa console.

Shin Megami Tensei V è tornato a mostrarsi in grande stile, con un video di gameplay che ha introdotto i nemici e le meccaniche di gioco, e ha anche annunciato l'attesa data d'uscita, che corrisponde al 12 novembre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch, in linea con i rumor di qualche giorni addietro. Il lancio avverrà quasi in contemporanea mondiale: i giocatori giapponesi potranno infatti giocarci a partire dall'11 novembre.

Il gioco di ruolo di Atlus catapulterà i giocatori nei panni di un normalissimo studente delle scuole superiori di Tokyo, che a seguito di un incidente viene teletrasportato in una versione alternativa della capitale giapponese, dove c'è in corso una battaglia senza fine tra angeli e demoni. In questo luogo il protagonista si fonderà con un misterioso essere trasformandosi nel Nanobino, che gli conferisce i poteri necessari per combattere i demoni. Il filmato trasmesso durante il direct mostra scene di gameplay vero e proprio, offrendoci un assaggio del sistema di combattimento basato su meccaniche come le debolezze, le combo, la possibilità di controllare degli alleati (non tutti i demoni sono cattivi!) e la Fusione tra Demoni. Trovate il trailer dell'E3 2021 in apertura di notizia, buona visione!