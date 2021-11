Shin Megami Tensei V: dataminer scovano riferimenti alle versioni PC e PS4

Shin Megami Tensei V è da pochi giorni disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, ed il JRPG si è rivelato essere tutto ciò che gli amanti dell'acclamata serie JRPG di Atlus desideravano. Che il titolo possa arrivare su altre piattaforme in futuro?

Sebbene il gioco sia stato sempre dichiarato come esclusiva Switch, i dataminer hanno scovato alcuni riferimenti alle edizioni PC e PlayStation 4 di Shin Megami Tensei V sotto la voce "Target Platforms", come testimoniato dal tweet che vi abbiamo riportato più in basso. Vengono inoltre citate alcune opzioni grafiche relative alla risoluzione, al post-processing, alla qualità delle ombre e delle texture, che sarebbero disponibili soltanto in una versione PC del software. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa il nuovo leak di NVIDIA GeForce Now, che prevede in futuro la pubblicazione di una versione per Personal Computer di Shin Megami Tensei V.

Nonostante gli indizi incomincino ad intensificarsi, nulla ci conferma per il momento che il titolo arriverà su altre piattaforme. Vi raccomandiamo come sempre di prendere quanto riportato con le dovute cautele, nell'attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Atlus e SEGA. Il JRPG è in qualche modo già arrivato su PC tramite i primi esperimenti con l'emulazione. Se siete interessati ad approfondire tutti gli altri aspetti del ruolistico, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Shin Megami Tensei V.