Shin Megami Tensei V debutta al primo posto in Giappone, Switch sempre al top

Dopo essere stato atteso a lungo dai fan, Shin Megami Tensei V è finalmente sbarcato su Nintendo Switch, e sembra che il nuovo capitolo della serie JRPG curata da Atlus sia stata accolta nel migliore dei modi sul mercato orientale.

Come rivelano i nuovi dati diffusi da Famitsu, Shin Megami Tensei V si è piazzato in prima posizione nella classifica settimanale giapponese relativa alle vendite software. Un risultato che non sorprende più di tanto, considerato le aspettative che i fan nutrivano nei confronti di questa nuova iterazione della saga ruolistica. A chiudere il podio troviamo un'altra esclusiva Nintendo Switch, Mario Party Superstars, insieme a Dragon Quest X Heroes of the Heavenly Stars Online, anch'esso fresco di pubblicazione. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Giappone durante l'ultima settimana:

[NSW] Shin Megami Tensei V – 143,247 / NEW [NSW] Mario Party Superstars – 45,045 / 289,700 [NSW] Dragon Quest X Heroes of the Heavenly Stars Online – 22,702 / NEW [NSW] Ring Fit Adventure – 12,921 / 2,909,153 [PS4] Dragon Quest X Heroes of the Heavenly Stars Online – 11,791 / NEW [PS4] Call of Duty: Vanguard – 11,719 / 40,040 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,286 / 6,934,540 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,886 / 4,132,260 [NSW] Minecraft – 8,798 / 2,269,592 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 8,608 / 4,498,118

Nintendo Switch continua a dominare la scena per quanto riguarda le vendite hardware, con i tre principali modelli della console ibrida che vanno ad occupare i primi tre posti in classifica:

Switch – 46,547 Switch OLED – 23,708 Switch Lite – 17,012 PS5 – 4,606 Xbox Series S – 2,243 PS4 – 1,399 New 2DS LL – 417 Xbox Series X – 350 PS5 Digital Edition – 304

Tra le console next-gen, PS5 è sicuramente quella che più facilmente incontra il favore dell'utenza nipponica, ma anche Xbox Series S sembra godere di un momento abbastanza positivo, considerando anche come le piattaforme Microsoft non abbiano vita facile in Giappone. Interessante notare come Series S stai vendendo significativamente di più rispetto a Series X, probabilmente anche a causa della scarsa disponibilità della console high-end. Complessivamente, Xbox Series X|S hanno già venduto in Giappone più di quanto Xbox One abbia fatto in tutto il suo ciclo vitale.