Shin Megami Tensei V: il demone Orobas in azione nel nuovo trailer

Atlus continua a mostrare i demoni di Shin Megami Tensei V attraverso nuovi trailer ad intervalli regolari. Adesso tocca a un'altra vecchia conoscenza dei fan del franchise a fare il suo ritorno nel nuovo capitolo della serie regolare: si tratta di Orobas, cavallo demoniaco che sarà possibile sia affrontare che reclutare all'interno del gioco.

Orobas ha già fatto la sua comparsa in molti altri giochi del brand Atlus: è stato ad esempio incluso in tutte le più recenti iterazioni di Persona, oltre ad essere presente anche nei due capitoli della serie spin-off Shin Megami Tensei: Devil Survivor. La sua inclusione in SMT V ne segna il ritorno all'interno della serie principale e promette di rivelarsi un valido alleato quando schierato in battaglia, dove potrà dare sfoggio dei suoi poteri incentrati sul fuoco per incenerire i nemici. Al momento si tratta del ventesimo demone mostrato da Atlus su un roster complessivo che ne prevede oltre 200: la silhouette di Raja Naga fa la sua comparsa al termine dell'ultimo trailer.

Se volete vedere altre creature demoniache in azione, ecco a voi il trailer di Shin Megami Tensei V dedicato a Mermaid. Ricordiamo che Shin Megami Tense V uscirà in esclusiva Switch il 12 novembre 2021, come confermato durante il Nintendo Direct dell'E3 2021.