Shin Megami Tensei V diventerà multipiattaforma e arriverà al day one su Xbox Game Pass?

Shin Megami Tensei V rimane ad oggi un'esclusiva Nintendo Switch, sicuramente una delle più invidiate dagli amanti dei ruolistici che non posseggono la console ibrida della grande N. Le cose potrebbero però cambiare in futuro, stando ad un nuovo rumor sul titolo sviluppato da Atlus.

La compagnia nipponica ha già lasciato intendere a fine 2022 che nel corso di quest'anno sarebbero potute arrivare novità importanti per Shin Megami Tensei V in occasione delle celebrazioni del 30esimo anniversario della serie ruolistica. Il rumor in questione potrebbe aver anticipato le prossime sorprese a cui il team sta lavorando per i suoi fan.

L'utente Twitter Sn0w1n (che in passato aveva condiviso delle presunte immagini leak di Avowed e che ha suggerito l'esistenza di The Evil Within 3) ha pubblicato un nuovo post in cui afferma che Shin Megami Tensei V sarà annunciato in formato multipiattaforma in occasione dell'evento celebrativo per i 30 anni del franchise. Questo lascia intendere che il JRPG approderà su PlayStation, Xbox e PC, ma è stato aggiunto che sarà anche incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Saremmo di fronte ad un'operazione parallela a quella già attuata con il lancio multipiattaforma di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable.



Si tratterebbe di un'ulteriore prova dell'impegno con cui la divisione Xbox sta cercando di rafforzare i legami con gli sviluppatori giapponesi, nonché di un'ottima notizia per tutti gli amanti dei ruolistici di Atlus. Sarà in ogni caso bene attendere eventuali conferme o smentite in occasione dell'evento che si terrà tra il 5 e il 6 maggio di quest'anno.

Nel frattempo, potete consultare la nostra Recensione di Shin Megami Tensei V per approfondire il titolo in tutti i suoi aspetti.