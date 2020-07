Shin Megami Tensei V esce nel 2021 su Switch: ecco il nuovo video dal Nintendo Direct Mini

In coincidenza dell'ultimo Nintendo Direct Mini incentrato sui progetti di terze parti, Atlus e la casa di Kyoto hanno mostrato un nuovo video di Shin Megami Tensei V per Switch.

Nel nuovo trailer di Shin Megami tensei V, il colosso videoludico giapponese artefice del successo di Persona 5 ritrae i personaggi principali e immortala le atmosfere del nuovo kolossal ruolistico che arriverà sulla console ibrida di Nintendo nel corso della primavera del 2021.

Con questo interessante filmato, il team diretto da Kazuyuki Yamai rompe un digiuno mediatico durato mesi: l'ultima volta in cui gli autori di Atlus hanno offerto degli aggiornamenti sul progetto è infatti avvenuta a Natale del 2019. In quell'occasione, Yamai e compagni hanno riferito che lo sviluppo di Shin Megami Tensei V stava procedendo e che la software house si stava impegnando per plasmare un'esperienza di gioco coinvincente e coinvolgente sia per i nuovi fan che per gli appassionati di lungo corso.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale di Shin Megami Tensei V su Switch, ma nel frattempo vi invitiamo ad ammirare l'ultimo video pubblicato a margine del Nintendo Direct Mini del 20 luglio e a servirvi della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate.