Shin Megami Tensei V giocabile su PC? Possibile grazie agli emulatori di Switch

Shin Megami Tensei V è disponibile dal 12 novembre come esclusiva per Nintendo Switch. Come testimoniato anche dalla nostra recensione di Shin Megami Tensei 5, il titolo Atlus è un eccellente JRPG che non può mancare nella collezione di chi ama il genere e possiede la console ibrida di Nintendo.

Un prodotto di tale qualità fa gola anche ai possessori di altre console, ma per il momento nulla lascia presagire l'arrivo di altre versioni del gioco, quantomeno nel breve periodo. Eppure, c'è chi ci sta già giocando su PC grazie agli emulatori di Nintendo Switch disponibili. Colpisce il fatto che il gioco sia stato emulato immediatamente, a ridosso del day one, e non si tratta nemmeno dell'unica esclusiva Switch giocabile su PC tramite questa scorciatoia, dato che anche Pokemon Diamante Lucente, in uscita il 19 novembre 2021, ha seguito lo stesso percorso.

Tornando al titolo Atlus, SMT V su PC mostra già un framerate dinamico, viaggiando quindi sui 60fps senza il bisogno di una patch o mod che abiliti appositamente tale possibilità: basta semplicemente disattivare il Vsync e sbloccare il cap del framerate. I dataminer hanno inoltre trovato all'interno dei file di gioco alcuni riferimenti non solo al PC, ma anche a PS4: che in futuro possano arrivare versioni ufficiali su queste piattaforme?

Se volete comunque mettere le mani sopra il nuovo episodio della serie, il trailer su storia e gameplay di Shin Megami Tensei 5 potrebbe essere il miglior incentivo per correre a giocarlo.