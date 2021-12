Shin Megami Tensei V messo alla prova da Digital Foundry: come gira su Switch?

Nonostante sia passato un mese abbondante dal lancio, Digital Foundry ha deciso di recuperare Shin Megami Tensei V e compiere un'analisi approfondita delle caratteristiche tecniche dell'ultimo episodio della saga JRPG di Atlus.

Al netto delle speculazioni che vogliono Shin Megami Tensei V in arrivo su PC e PS4 in futuro, il titolo risulta disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. L'analisi di Digital Foundry si concentra sulla qualità grafica e sulle prestazioni che il ruolistico realizzato in Unreal Engine 4 offre sulla console ibrida della grande N.

Shin Megami Tensei V gira ad una risoluzione dinamica che oscilla tra i 1280x720p e i 1536x864p in modalità TV, e tra i 960x540p e i 1280x720p in portabilità. Il titolo mira ad un framerate target di 30fps, ma nella maggior parte del tempo si registrano 27-29fps.

A quanto pare risultano completamente assenti il Temporal Anti-Aliasing (motivo per cui in modalità handheld si ottiene paradossalmente un'immagine più pulita) e l'Occlusione Ambientale, mentre l'illuminazione risulta essere un passo in avanti rispetto a Persona 5. Le transizioni nei menù risultano talvolta problematiche, e durante le cutscene il framerate può abbassarsi fino a raggiungere poco più di 20fps a causa della ristretta banda passante di Switch. In definitiva, Digital Foundry non sembra propriamente entusiasta del comparto tecnico, considerando come l'Unreal Engine 4 sia stato sfruttato ampiamente meglio su Switch in passato.

Shin Megami Tensei V è stato un vero successo negli USA, dove ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per la serie JRPG.