Shin Megami Tensei V e Persona 6 nel 2021? I programmi Atlus per il prossimo anno!

Con il 2020 videoludico che si appresta a concludersi, la redazione del magazine giapponese Famitsu si è intrattenuta con un vasto numero di sviluppatori del Sol Levante, dei quali ha sondato le intenzioni per il prossimo anno.

Tra questi ultimi, troviamo alcune importanti personalità di casa Atlus, incluso Shinjirou Takata, attualmente al lavoro sul nuovo capitolo della serie Shin Megami Tensei. Nel corso dell'intervista, l'autore ha rassicurato il pubblico sul procedere dei lavori sull'esclusiva per Nintendo Switch: "Per quanto riguarda Shin Megami Tensei V...stiamo lavorando duramente sullo sviluppo allo scopo di renderlo un prodotto ancora migliore. Dovrete attendere ancora un pochino, ma spero siate impazienti". Gli ultimi aggiornamenti sulla produzione risalgono all'estate, con il trailer di Shin Megami Tensei V trasmesso durante il Nintendo Direct Mini di luglio.

Ottimista nei confronti del nuovo anno anche Katsura Hashino, reduce dai lavori su Persona 5 e impegnato in un nuovo progetto. Quest'ultimo sta facendo il suo ingresso in una "fase importante dello sviluppo" dopo i rallentamenti causati dagli effetti della pandemia. Riferendosi ai propositi per il 2021, ha dichiarato: "Vorrei annunciare il gioco a cui stiamo lavorando il prima possibile. In passato abbiamo creato drammi contemporanei, ma vi invito ad attendere con ansia l'RPG fantasy che sta per arrivare".



Dal team della serie Persona, si espone anche Kazuhisa Wada, che sembra suggerire notizie in arrivo per Persona 6: "Il mio progetto è stato in lavorazione a ritmi serrati. Grazie a tutti, la serie Persona festeggerà il suo 25* anniversario! Abbiamo programmi entusiasmanti in cantiere".