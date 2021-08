Shin Megami Tensei V: preordine da Unieuro a €13.49, ma potrebbe essere un errore

Non sappiamo se per errore oppure no (ma quasi certamente sì) al momento da Unieuro è possibile preordinare Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch al prezzo di 13.49 euro, una cifra onestamente troppo bassa.

Sicuramente si tratta di un errore del rivenditore che si verifica non solo con Shin Megami Tensei V ma almeno con altri due prodotti Nintendo: il Game & Watch di The Legend of Zelda e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Se il Game & Watch di Zelda costa 9.49 euro, Shin Megami Tensei V ha un prezzo di 13.49 euro, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp costa 9.49 euro, esattamente come il Game & Watch. Si tratta di prezzi insolitamente bassi come abbiamo detto in apertura, segnaliamo l'anomalia per dovere di cronaca ma vi ricordiamo che gli ordini verranno presumibilmente cancellati da Unieuro poichè i prezzi non sono in linea con il reale valore dei prodotti.

Non è la prima volta che accade con le grandi catene, recentemente è successo con alcuni smartphone venduti a prezzi molto convenienti (19.99 euro), gli ordini sono stati però cancellati con i rivenditori che hanno riconosciuto l'errore e annullato le transazioni. Succederà così anche per il Game & Watch di The Legend of Zelda, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e Shin Megami Tensei V?