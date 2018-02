Shin Megami Tensei V: il produttore rivela che lo sviluppo procede a ritmo serrato

Secondo quanto dichiarato dal produttore, lo sviluppo di, annunciato soltanto lo scorso ottobre in esclusiva per, starebbe ormai procedendo a ritmo serrato.

Recentemente intervistato dal colleghi di 4Gamer, il produttore avrebbe dichiarato: “All’inizio, la produzione di questo progetto ruotava attorno ad una manciata di individui, ma gradualmente ne ha coinvolte sempre di più. Sebbene il loro numero stia crescendo ancora, ritengo il personale coinvolto nella produzione abbia raggiunto un punto tale da permettermi di parlare di sviluppo a ritmo serrato.”



Il produttore ha poi aggiunto che l’obiettivo del suo team è quello di rendere questo nuovo titolo una perfetta via di mezzo tra il gaming su dispositivi portatili e quello su console casalinghe, con contenuti visivi che possano stupire coloro che ne usufruiranno sulle proprie TV, e un gameplay che ben si abbini al concetto di portabilità (come avvenuto, a sua detta, con Shin Megami Tensei IV e Shin Megami Tensei IV: Apocalypse per Nintendo 3DS).

Secondo Yamai, infine, l’avanzamento tecnologico offerto da Switch avrebbe triplicato i tempi di produzione, in quanto un singolo “demone” richiederà, da questo momento in poi, circa il triplo degli sforzi necessari dai titoli sviluppati su Nintendo 3DS.

Shin Megami Tensei V è attualmente atteso solo su Nintendo Switch, la finestra di lancio è ancora sconosciuta ma il publisher Atlus ne ha già confermato il lancio anche in Occidente.