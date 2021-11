Shin Megami Tensei V: recensione da quasi perfect score su Famitsu

Come di consueto a inizio settimana arrivano le anticipazioni del nuovo numero di Famisu che arriverà nelle edicole giapponesi giovedì 4 novembre. Tra le recensioni anche quella di Shin Megami Tensei V, premiato con un voto molto vicino al Perfect Score.

Presente da settimane nella classifiche dei Most Wanted di Famitsu, Shin Megami Tensei V arriverà a metà novembre su Nintendo Switch e sul prossimo numero di Famitsu verrà pubblicata quella che verosimilmente sarà la prima recensione in assoluto del gioco.

Shin Megami Tensei V è stato premiato con un ottimo 36/40 per un totale di quattro 9/10 assegnati dai redattori della testata giapponese, un voto globale che si avvicina moltissimo all'ambito Perfect Score. L'altra recensione presente è quella di Megaton Musashi che si porta a casa un comunque buon 34/40 (9/8/8/9).

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se Shin Megami Tensei V riceverà la stessa calorosa accoglienza anche in Occidente, l'uscita è attesa per il 12 novembre in Europa in esclusiva su Nintendo Switch. Atlus ha anche annunciato la Digital Deluxe Edition di Shin Megami Tensei V che include oltre al gioco anche una selezione di DLC: Mitama Dance of Wealth, Mitama Dance of EXP, Mitama Dance of Miracles, A Goddess in Training, The Rage of a Queen, The Doctor's Last Wish e Return of the True Demon.