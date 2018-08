Shin Megami Tensei V sarà un degno capitolo numerato della serie, assicura Atlus

Sin dal suo annuncio, non sono giunte molte notizie su Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della serie ruolistica sviluppata da Atlus ed in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Pur scegliendo di non sbottonarsi ancora sui contenuti di questo nuovo episodio della serie, Atlus ha dato un piccolo update sullo sviluppo del gioco tramite le parole del producer Kazuyuki Yamai.



"Attualmente, ci stiamo lavorando in modo molto intenso", ha dichiarato in una recente intervista Yamai. "E sì, lo stiamo sviluppando [ride]. La maggior parte dei nuovi mostri e dei personaggi sono stati implementati e possono muoversi. Stiamo costruendo qualcosa che sarà degno di un nuovo capitolo numerato, senza alcun compromesso. Divulgheremo nuove informazioni quando arriverà il momento, quindi vi preghiamo di essere ancora pazienti".

Il producer ha quindi speso alcune parole per il possibile ritorno di Shin Megami Tensei: Nocturne.

"Valutiamo costantemente la possiblità di fare un port o un remake di Shin Megami Tensei: Nocturne. Sto pensando a cercare un'opportunità".

Shin Megami Tensei V è atteso in esclusiva su Nintendo Switch ad una data di lancio ancora non precisata. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo ad un trailer del gioco e ad una galleria di immagini. Ricordiamo che Atlus ha già confermato che il gioco raggiungerà anche il mercato occidentale.