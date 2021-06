Shin Megami Tensei V: scopriamo il demone Mermaid con il nuovo filmato

Atlus ha pubblicato un nuovo breve filmato dedicato al suo Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo dell'acclamata saga JRPG in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch nel corso del mese di novembre.

Dopo averci concesso uno sguardo a Jack Frost, Amanozako e Fionn mac Cumhaill, la software house nipponica diffonde ora un nuovo breve video con cui ci introduce al demone Mermaid, che di certo non faticherete a riconoscere se siete fan della saga. Si tratta di una misteriosa creatura chimerica molto simile ad una classica sirena con cui potrete interagire all'interno del mondo di gioco. Seppur in apparenza docile e poco pericoloso, il demone Mermaid è in grado di far piazza pulita attorno a sé scatenando la sua ira, come potete osservare tramite il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Shin Megami Tensei V permetterà ai giocatori di vestire i panni di un giovane studente improvvisamente catapultato in una versione alternativa di Tokyo, conosciuta con il nome di Da'at. Qui sarà in atto l'eterna lotta tra angeli e demoni, e starà al nostro alter ego fare tutto ciò che è in suo potere perché prevalga il bene prevalga. Nel corso dell'avventura i giocatori impareranno a conoscere in maniera approfondita i demoni, e scopriranno che non tutti i demoni sono malvagi come si potrebbe credere.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V sarà disponibile a partire dal 12 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Recentemente è stata svelata la Fall of Man Premium Edition del JRPG.