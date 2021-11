Shin Megami Tensei V: storia e gameplay nel trailer che anticipa l'esordio su Switch

I fan di Atlus sono in trepida attesa di mettere finalmente le mani su Shin Megami Tensei V, ed a pochi giorni dall'esordio su Nintendo Switch ecco un nuovo trailer con cui possiamo addentrarci sia nella storia che nelle meccaniche ludiche del nuovo capitolo della saga JRPG.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in apertura, ci narra tramite un montaggio dinamico e spettacolare le fasi iniziali dell'avventura, in cui un giovane studente si trasformerà in un Nahobino, diventando così il protagonista principale della storia di Shin Megami Tensei V. Il trailer include altri personaggi che incontreremo durante il viaggio, e lascia ovviamente grande spazio ai temibili demoni che si aggirano fra i resti di una Tokyo che non c'è più.

"Divinità e demoni si affrontano in un mondo che sta morendo... Sarai tu a deciderne il destino in Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch. In questo vasto RPG dovrai vestire i panni di una creatura potentissima, il Nahobino, per combattere contro o al fianco di centinaia di demoni in una terra profanata. Né umano né demone, il Nahobino e i suoi amici devono decidere cosa merita di essere salvato... E prepararsi a sacrificare tutto il resto".

Shin Megami Tensei V sarà disponibile in esclusiva su Switch a partire dal 12 novembre. Atlus ha lavorato duramente per riuscire a rendere il JRPG accessibile per qualsiasi giocatore. Per tutti gli altri approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Shin Megami Tensei V.