Shin Megami Tensei V: storia e gameplay nel trailer dedicato al Nahobino

Nel mentre la data del debutto si fa sempre più vicina, Shin Megami Tensei V torna a mostrarsi con un nuovo trailer pubblicato da SEGA e Atlus, con cui possiamo addentrarci maggiormente nelle dinamiche del gameplay e nell'intreccio narrativo.

Il filmato che come di consueto potete consultare in cima alla notizia, ci racconta la nascita di un Nahobino, una "creatura blasfema, né umana né demoniaca". È proprio nei panni di un Nahobino che affronteremo la nuova avventura fantasy confezionata da Atlus, ed il trailer ci consente di conoscere più a fondo il protagonista del gioco, frutto della fusione tra un giovane ragazzo e Aogami, una misteriosa entità che ci guiderà durante il viaggio, lasciandoci però sempre libertà di agire come meglio crediamo. Abbiamo inoltre l'occasione di tornare ad osservare le principali caratteristiche del gameplay ed in particolar modo del combat system a turni.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 12 novembre di quest'anno. Il nuovo JRPG di Atlus è persino più atteso di Final Fantasy XVI da parte dei lettori di Famitsu. Per tutti gli approfondimenti sul promettente titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Shin Megami Tensei V.