Shin Megami Tensei V: svelata la Fall of Man Premium Edition, prezzo e contenuti

A qualche giorno di distanza dall'annuncio della data d'uscita di Shin Megami Tensei V su Nintendo Switch, Atlus ha svelato anche un'edizione da collezione indirizzata ai fan più affezionati della serie, attualmente già disponibile al preordine oltreoceano.

La compagnia giapponese ha confermato, innanzitutto, che tutti coloro che preordineranno l'edizione base del gioco da 59,99 dollari riceveranno anche una steelbook esclusiva. Ad affiancala ci sarà la Fall of Man Premium Edition, proposta invece al prezzo di 119,99 dollari: al suo interno troveranno posto una copia del gioco, la già menzionata Steelbook, una borsa a tracolla 16 cm x 29 cm ispirata a quella indossata dal protagonista, due dischi contenenti la colonna sonora, un manuale di oltre 100 pagine in formato A5 ricco di informazioni sui demoni e una scatola da collezione. Nel momento in cui vi scriviamo entrambe le edizioni sono già disponibili al preordine presso le principali catene di distribuzione statunitensi, ma non abbiamo ancora ottenuto conferma del loro arrivo in Italia.

Shin Megami Tensei V, ricordiamo, uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 12 novembre. Il protagonista è uno studente delle scuole superiori che suo malgrado viene teletrasportato in una versione alternativa di Tokyo infestata dai demoni, molti dei quali potranno diventare alleati. A tal proposito, in questi giorni Atlus ci ha presentato i demoni Jack Frost, Amanozako e Fionn mac Cumhaill.