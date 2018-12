Shin Megami Tensei V: lo Sviluppo del Gioco 'procede costantemente'

Con il volgere al termine del 2018, il portale nipponico 4Gamer ha intervistato numerosi sviluppatori giapponesi, che hanno così condiviso i propri pensieri in merito all'anno appena trascorso e le proprie aspettative per il 2019.

Tra gli intervistati, troviamo Kazuyuki Yamai, Produttore dell'apprezzata saga videoludica Shin Megami Tensei. All'interno del suo intervento, lo sviluppatore ha avuto modo di parlare dello sviluppo di Shin Megami Tensei V, l'attesissimo nuovo capitolo della saga, atteso in esclusiva su Nintendo Switch. Di seguito un estratto delle sue parole: "Shin Megami Tensei V è attualmente in sviluppo. Sono molto dispiaciuto che l'assenza di notizie da quando abbiamo annunciato il Titolo abbia causato preoccupazione. Tuttavia, lo sviluppo stesso sta procedendo costantemente, quindi per favore restate fiduciosi".



Yamai ha inoltre sottolineato come la possibilità di lavorare su Unreal Engine 4 abbia fortemente motivato il team di sviluppo. Il Producer ha inoltre evidenziato come l'ampia libertà offerta dal motore grafico, unita all'attenzione per i dettagli degli sviluppatori di Atlus, implichi che sarà necessario ancora un pò di tempo prima di poter arrivare a dare gli ultimi ritocchi a Shin Megami Tensei V. Nonostante questo, all'interno del Team c'è grande eccitazione in merito ai risultati ottenuti sinora. Riflettendo sul futuro, Yamai ha infine dichiarato: "Onestamente, sono pieno di aspettative e di ansia, ma spero che gli sforzi fatti sinora dallo staff si mostreranno in grande stile". Il Producer ha dunque concluso invitando i giocatori ad attendere i prossimi aggiornamenti.



Shin Megami Tensei V è in effetti ad oggi privo di una data di uscita precisa e molti dettagli sul Gioco non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, Yamai stesso aveva in passato rassicurato i fan sul fatto che i il risultato finale sarebbe stato "degno di un nuovo capitolo numerato, senza alcun compromesso". E voi cosa ne pensate, state aspettando con ansia questa nuova esclusiva per la Console ibrida di Nintendo?