Shin Megami Tensei V uscirà mai su PS5, PC e Xbox? Cosa sappiamo

Pubblicato su Nintendo Switch nel novembre del 2021, Shin Megami Tensei V si è rivelato uno dei migliori JRPG degli ultimi anni nonché un'esclusiva imperdibile per tutti i possessori della console Nintendo<. L'opera Atlus tuttavia non ha mai varcato i confini di Switch, e finora nessuna versione è stata prodotta per altri sistemi.

Considerata la bellezza del gioco, molti giocatori PlayStation, Xbox e PC fremono dal desiderio prima o poi di avere l'acclamato JRPG sulle proprie piattaforme, tuttavia al momento nulla sembra lasciar intendere la possibilità che l'ultimo Shin Megami Tensei principale possa tornare in scena altrove. Vedremo mai Shin Megami Tensei V su PS5 e Xbox Series X/S?

Difficile per adesso dare una risposta chiara considerato appunto il silenzio di Atlus sul suo gioco, pubblicato ormai più di due anni fa sulla piattaforma ibrida della Grande N. C'è da dire che nei primi mesi del 2023 si erano diffuse possibili conferme sull'uscita di Shin Megami Tensei 5 su Xbox e PC con sbarco al day one anche su Xbox Game Pass. Inutile dire che le voci di corridoio al momento non hanno trovato alcun riscontro ufficiale, e pertanto si resta nell'ambito dei rumor tra l'altro ormai datati: da quel momento, infatti, non ci sono aggiornamenti sulla possibile distribuzione di versioni PC, PS5 o Xbox Series X/S per il JRPG di Atlus, e per adesso i giocatori non Nintendo non possono fare altro che continuare ad aspettare e sperare.



Si parlava anche di una Complete Edition di SMT V in procinto di essere annunciata ma il rumor si è spento molto rapidamente la scorsa estate e ad oggi nulla è stato rivelato a riguardo. Vi piacerebbe l'arrivo di Shin Megami Tensei V su altre piattaforme?