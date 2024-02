Shin Megami Tensei V Vengeance annunciato! Addio esclusiva Switch, c'è una nuova storia

Atlus ha annunciato Shin Megami Tensei V: Vengeance, riedizione del quinto capitolo della serie in arrivo il 21 giugno 2024 su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch e PC via Windows e Steam. Scopriamo assieme tutte le novità di questa nuova iterazione del JRPG, che sancisce il termine dell'esclusività per la console ibrida di Nintendo.

Rispetto al gioco arrivato esclusivamente su Switch sul finire del 2021, Shin Megami Tensei V: Vengeance offre una storia inedita, nuove aree, demoni e musiche, un sistema di combattimento perfezionato, nuove esperienze con i demoni e maggiori opportunità di esplorazione sul campo. Un assaggio di tutto ciò viene offerto nel trailer dell'annuncio, che abbiamo allegato in cima a questa notizia per vostra comodità, e nelle immagini ufficiali raccolte nella galleria in calce.

I preordini verranno aperti nella giornata di martedì 27 febbraio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch (solo fisico). Le prenotazioni per la versione digitale per Switch saranno invece attivati in un secondo momento.

Atlus segnala che Shin Megami Tensei V: Vengeance è un RPG che può essere apprezzato sia dai fan di lunga data sia dai giocatori che si avvicinano alla serie per la prima volta. All'inizio di Vengeance gli utenti sono chiamati a scegliere fra due percorsi narrativi: il Canone della Creazione (la storia già narrata nello Shin Megami Tensei V originale) e il Canone della Vendetta (una storia inedita). Quest'ultima introduce dei nuovi personaggi, un'enigmatica schiera di demoni chiamati Qadištu, nuovi luoghi e una mappa tutta da esplorare.