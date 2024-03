Shin Megami Tensei V Vengeance cambia data: arriverà prima del previsto!

Atlus interrompe la consueta quiete notturna per annunciare un cambio di data per Shin Megami Tensei V: Vengeance, nuova edizione del JRPG per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Non avete nulla di cui temere in ogni caso, dal momento che arriverà prima del previsto!

Shin Megami Tensei V: Vengeance è stato anticipato di una settimana, dunque la nuova data d'uscita corrisponde al 14 giugno 2024, in luogo del 21 giugno comunicato in fase d'annuncio. Atlus non ha svelato i motivi di tale scelta, ma siamo sicuri che nessuno avrà qualcosa da ridire in merito all'anticipo. Prosegue, intanto, la campagna preordini per le versioni digitali su PlayStation Store, Xbox Store e Steam (59,99 euro in Edizione Standard e 69,99 euro in Digital Deluxe), mentre non sono ancora aperte le prenotazioni su Nintendo eShop.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Shin Megami Tensei V: Vengeance è una nuova versione del JRPG lanciato per la prima volta nel 2021 in esclusiva Switch. Oltre all'avventura originale, include anche una storia inedita, nuove aree e musiche, un sistema di combattimento perfezionato, nuove esperienze con i demoni e maggiori opportunità di esplorazione sul campo.

Nello specifico, ad attendere i giocatori all'avvio del gioco c'è un selettore per la scelta tra due percorsi narrativi: il Canone della Creazione (la storia già narrata nello Shin Megami Tensei V originale) e il Canone della Vendetta (una storia inedita). Quest'ultima introduce dei nuovi personaggi, un'enigmatica schiera di demoni chiamati Qadištu, nuovi luoghi e una mappa tutta da esplorare.

