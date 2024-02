Shin Megami Tensei V Vengeance: la Complete Edition con nuovi contenuti sta per arrivare?

La Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato Shin Megami Tensei V Vengeance, apparentemente una edizione completa e aggiornata del gioco Atlus uscito su Switch nel 2021.

Shin Megami Tensei V è stato pubblicato a novembre 2021 solo su Nintendo Switch, la scorsa estate si era parlato di una riedizione Complete Edition di SMT V ma Atlus non ha annunciato nulla in merito. Secondo la descrizione di Shin Megami Tensei V Vegneance, questa edizione includerà varie migliorie e contenuti aggiuntivi.

Questa già di per se è una notizia interessante, purtroppo l'ente coreano non specifica le piattaforme di destinazione ma è difficile pensare che Shin Megami Tensei V Vengeance sia destinato ad uscire solo sulla console Nintendo. Che sia arrivato il momento di lanciare Shin Megami Tensei V anche su PC, PlayStation e Xbox?

Per ora tutto tace da Atlus e anche l'esistenza di questa riedizione non è stata confermata, chissà a questo punto che non si possa pensare ad una possibile presentazione nel corso del tanto rumoreggiato Nintendo Direct di febbraio, anche questo non ancora annunciato ma previsto per questa settimana, secondo alcuni insider. Sarà vero?

Atlus sta investendo sempre di più sulla serie Persona e il recente successo di Persona 3 Reload potrebbe spingere il publisher a rilanciare anche la serie "sorella" Shin Megami Tensei su altre piattaforme oltre a Switch.