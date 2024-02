Shin Megami Tensei V Vengeance è enorme: longevità raddoppiata rispetto all'originale

Al Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio 2024 è stato annunciato Shin Megami Tensei V Vengeance, versione aggiornata dell'acclamato JRPG Atlus pubblicato originariamente su Nintendo Switch nel 2021. E la nuova edizione si prospetta decisamente più ricca e corposa rispetto a quanto già visto.

Attraverso un apposito approfondimento video volto a presentare le caratteristiche di Shin Megami Tensei V Vengeance, Atlus si è soffermata anche sulla storyline inedita aggiuntiva (chiamata Canon of Vengeance) pensata appositamente per questa versione, che andrà ad affiancare l'avventura principale già vissuta in Shin Megami Tensei V (ora nota come Canon of Creation): il gioco non solo offrirà entrambe le avventure, ma in questo modo la longevità complessiva del prodotto raddoppia rispetto a quanto già vissuto nel 2021.

Entrambi gli scenari, specifica Atlus, richiedono infatti circa 80 ore per essere portati a termine, portando dunque il totale sulle 160 ore. Canon of Vengeance non è dunque una semplice aggiunta extra ma una vera e propria estensione di quanto già offerto dal gioco base, attirando così le attenzioni anche di chi ha già adeguatamente spolpato Shin Megami Tensei V su Switch. Per il resto la nuova edizione offrirà anche demoni inediti, la possibilità di interagire con i demoni alleati e l'auto-battle.

Ricordiamo che Shin Megami Tensei V Vengeance arriverà su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il 21 giugno 2024.