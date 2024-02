Shin Megami Tensei V Vengeance: preordini aperti da oggi, c'è anche un nuovo trailer

Atlus annuncia l'apertura dei preordini di Shin Megami Tensei V Vengeance insieme alla pubblicazione di un nuovo trailer esteso. Il gioco sarà disponibile dal 21 giugno 2024 in versione fisica e digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch (solo versione fisica, per il momento).

Tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno due set di Tesori Sacri, contenente oggetti che aiuteranno i giocatori durante il viaggio nel Da'at, tra cui una Granata Lucente (infligge una piccola quantità di danni ai nemici) e la Perlina di Haraedo, utile per far recuperare PV a tutti gli alleati.

Questa riedizione del gioco Atlus si presenta come la versione definitiva di Shin Megami Tensei V, disponibile fino ad ora in esclusiva solo su Nintendo Switch. Shin Megami Tensei V Vengeance presenta una storia nuova con nuove aree, demoni aggiuntivi e musiche extra, oltre ad un sistema di combattimento perfezionato, nuove esperienze con i demoni e ulteriori possibilità legate all'esplorazione.

Nelle prime fasi del gioco, i giocatori sono chiamati a scegliere fra due percorsi narrativi denominati Canone della Creazione (storia già narrata in Shin Megami Tensei V) e Canone della Vendetta (storia inedita), quest'ultima riserva nuovi contenuti e tante novità rendendo di fatto Shin Megami Tensei V Vengeance un gioco del tutto nuovo rispetto a SMT V.