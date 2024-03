Shin Megami Tensei V Vengeance, è ufficiale: adotterà Denuvo al lancio

A pochi giorni di distanza dall'apertura dei preordini di Shin Megami Tensei V, dalla pagina Steam dell'attesa riedizione del JRPG targato Atlus giunge la conferma dell'adozione del DRM Denuvo su PC da parte di SEGA.

L'adozione sin dal giorno di lancio del noto sistema anti-tamper, quindi consentire a SEGA di 'proteggere' la nuova edizione della gemma ruolistica di Atlus dalla piaga della pirateria, quantomeno su PC.

Presumibilmente, la versione di Denuvo che verrà implementata in Shin Megami Tensei V Vengeance dovrebbe essere quella più attuale, in ragione degli sforzi compiuti dalle aziende del settore nell'adottare questo genere di tecnologie anti-manomissione per evitare che la festa per il lancio dei propri titoli mainstream venga guastata dagli hacker.

Solo al lancio di Shin Megami Tensei V Vengeance, che ricordiamo essere previsto per il 21 giugno su PC, PS4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, capiremo se l'utilizzo di Denuvo avrà o meno un impatto sulle prestazioni delle versioni PC del JRPG.

Sapevate inoltre che in Shin Megami Tensei V c'è spazio per una nuova storia? Sin dall'inizio dell'avventura i giocatori potranno imboccare due percorsi narrativi, ossia il Canone della Creazione (che riprenderà gli eventi già vissuti dai fan del JRPG originario) e il Canone della Vendetta, una storia che porta in dote nuovi personaggi, dei luoghi inediti con una mappa tutta da esplorare e tanti demoni originali da fronteggiare.