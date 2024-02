Shin Megami Tensei V Vengeance è ufficiale: arriva anche su PlayStation e Xbox

Le voci sulla possibile esistenza di Shin Megami Tensei V Vengeance trovano conferma ufficiale al Nintendo Direct Partner Showcase del 21 febbraio: l'acclamato JRPG di Atlus si prepara a tornare in scena con la sua versione definitiva in arrivo su Nintendo Switch e non solo.

Shin Megami Tensei V Vengeance è infatti previsto in uscita anche su PC (sia su Steam che sul Microsoft Store), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One: l'appuntamento con le nuove versioni è fissato al 21 giugno 2024. Il quinto episodio di Shin Megami Tensei si prepara dunque a varcare i confini di Switch, dove sbarcò con l'edizione originale nel novembre del 2021 ottenendo un grande successo di critica e pubblico.

Shin Megami Tensei V Vengeance non è solo una versione riveduta e corretta del gioco originale, ma si presenterà sul mercato forte di nuovi contenuti, a partire da una storyline inedita pensata appositamente per questa riedizione. Vanno ad aggiungersi anche scenari inediti da scoprire, nuovi demoni ed ulteriori scelte da prendere, in modo così da rivelarsi una sorpresa anche per chi già conosce a fondo il titolo originale del 2021.

Non resta dunque che attendere il prossimo 21 giugno, con Shin Megami Tensei V pronto a conquistare le attenzioni del pubblico PlayStation, Xbox e PC che attendeva da tempo l'arrivo del gioco anche sui loro lidi.