Shin Megami Tensei V: la versione occidentale nel video sul doppiaggio inglese

Dopo aver discusso delle opzioni di accessibilità di Shin Megami Tensei V, le alte sfere di Atlus riaprono una finestra sulla dimensione ruolistica della nuova avventura diretta da Kazuyuki Yamai per darci modo di ascoltare il doppiaggio in lingua inglese della versione occidentale in procinto di arrivare su Switch.

Il nuovo trailer confezionato da Atlus e pubblicato dai curatori dei canali social di Nintendo (con tanto di versione sottotitolata in italiano) immortala i protagonisti del JRPG alle prese con i demoni che hanno infestato Tokyo in Shin Megami Tensei V.

Il collage di scene ingame realizzato dagli sviluppatori giapponesi ci permette così di familiarizzare con i tanti personaggi che si avvicenderanno progredendo nella storia. Ogni PNG avrà proprio carattere ben delineato e un profondo background narrativo, con attività da svolgere e dialoghi in cui immergersi interpretando uno studente delle superiori che, facendo affidamento sui suoi poteri, attraverserà una Terra infestata di creature oscure.

La commercializzazione del nuovo kolossal ruolistico di Atlus è prevista per il 12 novembre. Se volete saperne di più sull'ultima esclusiva Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra anteprima di Shin Megami Tensei V con tanti dettagli sulla storia, sul gameplay e sulle ambizioni che accompagnano lo sviluppo di questo titolo.