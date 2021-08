Shining Force Heroes of Light and Darkness annunciato, esce nel 2022

Hive, divisione giapponese della compagnia coreana Vespa, ha annunciato di aver acquisito da SEGA i diritti per sviluppare un nuovo gioco della serie Shining ed ha annunciato l'RPG strategico Shining Force Hikari to Yami no Eiyuu (titolo non definitivo).

Shining Force Heroes of Light and Darkness (questo il probabile titolo in lingua inglese) è attualmente in fase di sviluppo e uscirà nel 2022 su piattaforme mobile come gioco free to play con supporto per gli acquisti in-app. Sebbene non siano stati citati specifici territori di pubblicazione, i diritti acquisiti da Hive riguardano la distribuzione in Giappone, Corea del Sud, resto dell'Asia, Nord America ed Europa.

Lo sviluppatore ha confermato che una fase Beta è prevista ma al momento non ci sono altri dettagli sul progetto, sappiamo che Shining Force Heroes of Light and Darkness sarà un gioco di ruolo tattico con elementi strategici basato su una storia scritta per l'occasione con nuovi personaggi, ambientata comunque nell'universo di Shining.

La saga ha riscosso un discreto successo negli anni '90 su Mega Drive e Saturn, specialmente in Giappone, per poi subire una battuta d'arresto commerciale, anche se nuovi giochi, remake, remaster e porting non sono mancati. Così come accaduto per Streets of Rage 4, sarà quindi una compagnia esterna ad occuparsi del ritorno di Shining, con SEGA che sembra voler continuare a cedere in licenza alcune delle sue storiche (e inutilizzate) IP.