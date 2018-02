Shining Resonance Refrain arriverà in Occidente durante l'estate

Liberate l’anima del dragone che è in voi quest’estate in. In arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC,racconterà la storia di Yuma e dei suoi amici che combattono l’impero.

Questo capitolo segna il ritorno della serie Shining in occidente dopo molti anni. Shining Resonance Refrain è la remaster dell’originale Shining Resonance, pubblicato per PlayStation 3 solo in Giappone, con audio in inglese e in giapponese. Oltre a tutti i DLC originali, ora come parte dell’ Original Mode Shining Resonance Refrain presenta una nuova Refrain Mode che sblocca la principessa imperiale Excella e Jinas come membri del party per una nuova esperienza – assicurati di salvarli per il tuo secondo playthrough per evitare spoiler!

Con il combattimento in real-time, sarà fondamentale utilizzare le abilità uniche di ogni membro del party, approfondendo le relazioni con ogni personaggio. Attraverso eventi e date, conosci i membri del tuo party per sbloccare il loro pieno potenziale sul campo di battaglia! A seconda dei legami dei personaggi, può verificarsi tra loro una Resonance, che fornisce un nuovo livello di supporto, che porta alla vittoria.

Padroneggia il B.A.N.D. System

I personaggi brandiscono le Armonic, antiche armi-strumenti musicali, che suonano delle potenti e mistiche canzoni rune. Una volta che hai accumulato abbastanza BPM (Battle Performance Mana), il tuo party sarà in grado di performare una sessione attraverso il B.A.N.D. System. A seconda del brano che suoni e del personaggio che hai impostato al centro, il tuo gruppo sarà in grado di produrre vari effetti benefici. Alcuni personaggi possono persino eseguire la canzone in un outfit speciale!

Draconic Launch Edition

Chi effettuerà il pre-order di Shining Resonance Refrain per PS4, Xbox One, e Nintendo Switch, riceverà il gioco in una confezione in metallo, con l’ artwork di Excella, Sonia e Kirika. Shining Resonance Refrain è disponibile per il pre-order a €49.99.

La nostra storia fino ad ora…

Yuma ha l'anima del Drago Splendente dentro di sé, si può trasformare nell'antica bestia scatenando il potere attraverso la sua spada. I draghi, a lungo ritenuti estinti, fanno di Yuma un bersaglio per l'Impero. Per usarlo contro il regno di Astoria, l’Impero cattura Yuma. Sonia, principessa di Astoria, lancia una missione di salvataggio. Sentendo parlare della difficile situazione di Astoria e della lotta per salvare la loro terra, Yuma decide di aiutarli. Molto timido, troverà il coraggio per scatenare la forza che ha dentro di sé?